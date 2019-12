Vodafone, riparte Happy Xmas: tanti regali fino a Natale

Da 24 ore ha ufficialmente riaperto i battenti Happy Xmas, il programma natalizio di Vodafone che fino al 20 Dicembre consentirà agli utenti di vincere tanti premi. L'operatore telefonico rosso aveva proposto già in passato lo stesso tipo di programma, ed era stato accolto favorevolmente dagli utenti.

Partecipare è molto semplice: basta aprire l'applicazione My Vodafone, effettuare la registrazione al programma e quindi riscattare ogni giorno il regalo che ha deciso di proporre la telco.

Le suddette sorprese sono disponibili dalla mezzanotte alle 23:59, e chiaramente non è possibile riscattarle retroattivamente: ciò vuol dire che non sarà possibile ottenere il regalo del giorno precedente, ecco perchè è consigliabile controllare quotidianamente l'applicazione.

Happy Xmas non comporterà alcuna modifica ad Happy Friday, che sarà comunque accessibile tramite l'applicazione My Vodafone, effettuando ovviamente l'iscrizione al programma stesso.

Tra i primi premi proposti da Vodafone figurano codici sconto da spendere nei vari punti vendita per gli acquisti di Natale, ma chissà che nei prossimi giorni non venga proposta anche qualche promozione con tanti gigabyte o chiamate illimitate verso tutti. Per la giornata di oggi Vodafone regala un buono sconto del 25% Moleskine.

Fateci sapere tramite i commenti se avete trovato qualcosa d'interessante o meno. Vi terremo aggiornati con i migliori regali.

Nella giornata di ieri Vodafone ha anche annunciato le intenzioni di ridurre le dimensioni delle SIM.