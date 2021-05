Vodafone si riprende lo scettro di miglior operatore in Italia: spicca il gaming

OpenSignal, come di consueto, ha pubblicato il rapporto di Maggio 2021 sull'esperienza della rete mobile in Italia, relativo al periodo gennaio-marzo 2021. In questo lasso di tempo, Vodafone è risultato essere il miglior operatore a livello nazionale in cinque categorie su sette.

OpenSignal, nel rapporto che può essere letto a questo indirizzo, evidenzia come abbia riconosciuto "per la terza volta Vodafone il primato sulle sue due nuove metriche di Gaming Experience e Voice App Experience introdotte nel 2020, particolarmente importanti quest’anno per i clienti che stanno usufruendo sempre di più di piattaforme per gaming e videoconferenze".

Vodafone si conferma prima nell'esperienza da gaming, superando anche gli altri operatori: la telco rossa ha ottenuto un punteggio di 71,4/100, seguita da TIM a 69,5, WindTre a 65,4 e Iliad a 65,1. Vittoria anche nella categoria "Voice App Experience", dove per la terza volta consecutiva Vodafone è al primo posto: in questo caso però i margini sono più bassi e Vodafone è prima a 79,7, mentre Iliad e TIM sono a pari punti a 79,4 e WindTre chiude a 79,1.

Vodafone si piazza sul gradino più alto del podio anche nell'esperienza Video, con un punteggio di 72, oltre che per disponibilità del 4G. Sempre in merito al 4G, Vodafone ha fatto registrare, a pari punti con TIM, il punteggio più alto in termini di copertura.