Vodafone risponde a iliad con ho. : 30GB in 4G e minuti illimitati a 6,99 euro

Si parla da diverso tempo della creazione di un operatore virtuale da parte di Vodafone. Ebbene, oggi i colleghi de la Repubblica sono riusciti a ottenere in anteprima tutti i dettagli in merito.

Il nuovo operatore si chiama "ho." e ha già visto l'apertura di un sito ufficiale dedicato, che però per il momento include solamente il logo del nuovo progetto di Vodafone. L'offerta dell'operatore sarà molto aggressiva e per certi versi simile a quella di iliad. In particolare, con un esborso richiesto di 6,99 euro al mese, ho. offrirà ai suoi utenti 30GB di connessione dati in 4G e minuti illimitati. Nessun costo "nascosto".

Le differenze con iliad sono il prezzo maggiorato di 1 euro, la mancanza di SMS illimitati e soprattutto la copertura. Infatti, ho. usufruirà della rete capillare di Vodafone in 4G, che conosciamo già molto bene. Non resta che attendere l'apertura delle registrazioni.

"L'Italia non è seconda nessuno quanto a innovazione di servizi e infrastruttura tecnologica sulla telefonia mobile, ma se è vero che si può dire che è un mercato maturo e molto penetrato, è anche vero che si registra uno dei 'churn rate' più alti d'Europa, e quindi la propensione a cambiare operatore per seguire le ultime offerte. [...] Il fenomeno degli operatori low cost che si sta verificando è la risposta a una maggiore segmentazione di mercato tra servizi premium, e servizi di massa volti a intercettare questo pubblico che è molto attento ottimizzare i costi in funzione dei servizi proposti, e la cui capacità di spesa è stata messa a dura prova da anni di un'economia poco florida", ha dichiarato in merito Fabrizio Pascale, partner di Ey ed esperto di telefonia Telco, Media & Technology, ai microfoni de La Repubblica.