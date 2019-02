Vodafone: a San Valentino giga illimitati per tutti i clienti

Piacevole novità da Vodafone per San Valentino, la festa degli innamorati che ricorre domani 14 Febbraio.

Nell'ambito della campagna pubblicitaria che vede come protagonista il rapper Fedez e che si estende anche sui social, l'operatore telefonico rosso ha annunciato che il prossimo 14 Febbraio tutti gli utenti potranno navigare illimitatamente su internet sulla rete 4.5G senza toccare i gigabyte inclusi nella promozione.

Nella giornata di domani infatti Vodafone regalerà gigabyte illimitati, che saranno attivati automaticamente sulla SIM alla mezzanotte e si disattiveranno alle 23:59, dopo di che si continuerà a navigare secondo i contatori dell'offerta attiva.

Come leggiamo nella pagina ufficiale dell'iniziativa, "i Giga illimitati sono automaticamente attivi dalla mezzanotte del 14 febbraio. Ti basta avere credito sulla tua SIM (se hai una SIM ricaricabile) e attivare la connessione internet nelle impostazioni del tuo smartphone. Puoi utilizzare i tuoi Giga per navigare su APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it".

Chiaramente per navigare in 4.5G bisogna disporre di un dispositivo abilitato e trovarsi in un'area in cui è presente la copertura 4.5G, ma maggiori informazioni sono disponibili sul sito voda.it/giganetwork.

Per quanto riguarda l'utilizzo all'estero dei giga illimitati, Vodafone precisa che "i Giga totali che puoi utilizzare nei Paesi dell’Unione Europea sono calcolati in base alla tua spesa per il rinnovo di offerte ed eventuali opzioni attive. I Giga illimitati, essendo gratuiti, non concorrono quindi ad aumentare i tuoi Giga disponibili in Unione Europea, che puoi verificare su voda.it/euroaming".