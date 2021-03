Vodafone, scattano oggi le nuove rimodulazioni: rincari da 1,99 Euro al mese

Sono attive da oggi le nuove rimodulazioni Vodafone, che comporteranno un aumento delle offerte di rete fissa pari ad 1,99 Euro. L'operatore telefonico già le aveva comunicate agli utenti qualche settimana fa tramite apposita nota sulle bollette motivandole con generiche "esigenze di traffico".

Di seguito le offerte coinvolte, secondo la lista pubblicata da UniversoFree:

Vodafone Casa Senza Limiti

Vodafone Casa Senza Limiti New

Vodafone Casa Zero Pensieri New

Vodafone Casa Zero Pensieri Plus

Vodafone Casa Senza Limiti Plus

Vodafone Telefono Senza Limiti

Vodafone Telefono Senza Limiti Extra

Telefono Ovunque

Vodafone Telefono Fisso

Tutto Facile Fisso

Ma non è tutto, perchè nell'ambito della transizione green in atto, Vodafone addebiterà 0,61 Euro extra agli utenti che sceglieranno di ricevere la fattura cartacea a casa.

Sempre da oggi, entra anche in vigore una nuova modifica contrattuale relativa all'articolo 13 delle Condizioni Generali di Contratto, che ora è descritto in questo modo: "in caso di ritardato pagamento della fattura rispetto alla scadenza ivi indicata, Vodafone si avvale della facoltà di richiedere il versamento di un’indennità di ritardato pagamento a titolo di rimborso dei costi di gestione sostenuti (tra lo 0% e il 6% in funzione dello storico dei pagamenti e dei giorni di ritardato pagamento). I dettagli di tale importo e le condizioni di applicazione, così come previsto dalla Delibera 179/03/CSP, saranno pubblicati nella sezione Per il consumatore del sito www.vodafone.it e saranno oggetto di periodico aggiornamento sulla base dei costi sostenuti da Vodafone".