Vodafone: scattano oggi i nuovi rincari, ecco cosa cambia per gli utenti

Domenica di rimodulazioni per Vodafone. Da oggi, 21 Febbraio 2021, scattano i rincari per molti utenti in possedé delle SIM dell’operatore telefonico rosso, come ampiamente preannunciato nelle passate settimane.

Vodafone infatti ha introdotto una modifica contrattuale che porterà ad un incremento dei costi per alcune offerte tariffarie che, però, sembrano essere state sottoscritte solo da una ristretta cerchia di clienti, a cui viene data la possibilità di effettuare il cambio di offerta per avere più gigabyte di navigazione al prezzo di 99 centesimi di Euro in più al mese.

Nell’SMS si legge che “per continuare a investire sulla rete e rispondere al meglio alle nuove esigenze di traffico, dal primo rinnovo successivo al 21 Febbraio 2021 la tua offerta costerà 1,99 euro in più al mese. *Per te 50 Giga al mese per 12 mesi, se non lo hai ancora fatto puoi attivarli chiamando il 42590 entro il 21/02. Puoi passare ad altro operatore o recedere dai servizi Vodafone senza penali fino al 20 Febbraio 2021 su variazioni.vodafone.it, con raccomandata A/R, PEC o nei negozi Vodafone, con causale “modifica condizioni contrattuali”.

In alternativa, hai la possibilità di scegliere la nuova offerta esclusiva Special Giga, con minuti illimitati e 70 Giga, a 0,99 euro in più al mese rispetto al prezzo attuale della tua offerta e senza costi di attivazione, chiamando il 42590 entro il 21 Febbraio 2021.

Agli utenti è stata data la possibilità di effettuare il recesso gratuito dalle promozioni, come stabilito dal Codice di Consumo. Ricordiamo il prossimo 23 Marzo scatteranno le altre rimodulazioni Vodafone.