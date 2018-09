Vodafone: scattano da oggi le rimodulazioni. 2 Euro in più al mese per molti utenti

Scattano da oggi i rincari per milioni di utenti Vodafone che hanno deciso di non effettuare la portabilità. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine negli scorsi mesi, da oggi 3 Settembre diventano operative le rimodulazioni pensate dall'operatore telefonico rosso e che hanno fatto indignare molti utenti.

Per molte offerte prepagate sono stati aggiunti minuti illimitati a fronte di un rincaro mensile di 1,99 Euro, che si traduce in 23,88 Euro in più all'anno.

Rincari anche per le offerte ricaricabili con SIM dati. Per gli utenti che posseggono questo tipo di offerte e schede, alla fine di luglio il quantitativo di gigabyte inclusi nelle promozioni è stato portato a 40. Il rovescio della medaglia però è rappresentato da un aumento su base mensile di 4 Euro, pari a 48 Euro all'anno.

Due decisioni che hanno scatenato polemiche ed indignazione dagli utenti, molti dei quali hanno deciso di fare la portabilità ai nuovi operatori telefonici che si sono affacciati sul mercato italiano. Iliad ed Ho sono stati letteralmente sommersi dalle richieste di portabilità, al punto che Vodafone è stata convocata dall'AGCOM nel fine settimana. La società inglese con ogni probabilità aumenterà il numero massimo di portabilità in uscita di 3.000 unità, anche se secondo alcune indiscrezioni l'eccedenza sarebbe di 30.000.