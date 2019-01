Vodafone sceglie Fedez, Linus e Nicola Savino per il nuovo spot

E' in onda da qualche ora il nuovo spot televisivo di Vodafone, che dà il via alla nuova campagna pubblicitaria della Giga Network Fibra, la rete in fibra FTTH dell'operatore rosso attiva già in diverse città italiane.

Come testimonial, la società si è affidata a tre personaggi molto vicini al mondo dei giovani. Allo speaker radiofonico Linus, già presente nella campagna della Giga Network 4.5G e Nicola Savino, è stato affiancato il rapper Fedez, la cui popolarità è aumentata vertiginosamente nell'ultimo anno a seguito del matrimonio con l'influencer Chiara Ferragni e che si appresta a lanciare il nuovo album "Paranoia Airlines" il prossimo 28 Gennaio.

Fedez quindi diventa sempre più centrale nello sviluppo dei marchi legati al mondo tecnologico in Italia. Ricordiamo che il giudice di X-Factor aveva già fatto da testimonial per Samsung.

Vodafone, dal suo canto fa sapere che la campagna promozionale sarà articolata da due episodi, in cui una famiglia che possiede la rete Vodafone si dice disposta ad ospitare a casa Savino, Linus e proprio Fedez. I tre trasformeranno la casa in uno studio radiofonico che permette loro di raggiungere milioni di persone in tutta la nazione in diretta radiofonica. Si tratta di uno spot studiato proprio per mostrare le potenzialità della rete. In apertura è disponibile il primo spot della campagna.