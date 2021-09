Vodafone: sei mesi di Mediaset Infinity+ gratis con l'Happy Black di oggi

Torna l'Happy Black di Vodafone, e torna anche la possibilità di ottenere sei mesi di Infinity+ di Mediaset a costo zero. Rispetto alla controparte proposta in precedenza, però, c'è una novità.

Come osservato dai colleghi di MondoMobileWeb, infatti, il codice promozionale inviato da Vodafone non consente di seguire le partite di UEFA Champions League, dal momento che include solo le opzioni Cinema e Serie TV.

La stessa Vodafone nella pagina promozionale dell'offerta spiega che "la UEFA Champions League non è inclusa nell’offerta”, onde evitare possibili problemi tra gli utenti e cattive interpretazioni.

Infinity+ è il nuovo servizio di Mediaset che ha un costo di 7,99 Euro e permette di seguire anche 104 top match di Champions League a stagione, inclusa la finale.

Mediaset per la prossima stagione sportiva ha puntato in maniera importante sul calcio ed ha anche annunciato che trasmetterà le migliori partite del martedì di Champions League in chiaro su Canale 5, dando priorità ai match con protagoniste le quattro italiane che giocheranno la Coppa: Inter, Milan, Atalanta e Juventus.

Nel frattempo. nella giornata di ieri Vodafone ha lanciato le nuove offerte di portabilità di Settembre 2021, che hanno un prezzo di partenza di 7,99 Euro e permettono di ottenere gigabyte, minuti ed SMS per coloro che effettuano il trasferimento.