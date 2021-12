Vodafone fa una sorpresa speciale ai suoi clienti per Natale: ci sono anche i Giga

Non c'è solamente il regalo di Very Mobile per Natale 2021. Infatti, come ben potete immaginare, siamo esattamente nelle ore in cui i principali operatori telefonici "viziano" gli utenti con omaggi di vario tipo. In questo contesto, non poteva mancare una sorpresa speciale da parte di Vodafone.

Infatti, mediante la pagina Facebook ufficiale di Vodafone è stato ufficializzato che, oltre ai Giga illimitati previsti per tutti i clienti a partire dalle ore 00:00 del 24 dicembre e fino alle ore 23:59 del 25 dicembre 2021 (quindi al momento in cui scriviamo sono già attivi), c'è un ulteriore regalo non meglio precisato.

Per ricevere quest'ultimo, i clienti Vodafone possono affidarsi all'applicazione My Vodafone: non ci è dato sapere sapere di cosa si tratta, ma dal video ufficiale dedicato all'iniziativa apprendiamo che "il regalo sarà disponibile dal 24 al 25 dicembre 2021 sull'app My Vodafone per gli iscritti al programma Vodafone Happy". Insomma, potrebbe interessarvi dare un'occhiata all'app coinvolta in questi giorni.

Per il resto, ricordiamo che in questo periodo Vodafone ha avviato una campagna di Natale che cerca tramite proposte effettuate via SMS di convincere gli ex clienti a tornare. A tal proposito, sta circolando un'offerta che propone 50 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 7 euro al mese con costo SIM e attivazione gratuito. Insomma, l'operatore sembra essere molto attivo in questo periodo natalizio.