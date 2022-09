Vodafone Spagna lega i prezzi delle offerte all'inflazione: farà lo stesso in Italia?

Mentre Iliad ha rasserenato gli utenti sugli eventuali aumenti dei prezzi a causa dell’inflazione, da Vodafone Spagna arrivano notizie non incoraggianti che potrebbero interessare anche gli utenti italiani dell’operatore telefonico.

Come ripreso da Milano Finanza, e rivelato dal quotidiano iberico Expansion, dal 2023 Vodafone Spagna starebbe valutando la possibilità di indicizzare i prezzi delle proprie offerte all’inflazione. L’operatore, nello specifico, avrebbe intenzione di legare i costi dei servizi all’andamento del cpi medio dell’anno precedente.

Il modello di princing che dovrebbe entrare in vigore nel 2023 in Spagna prevederebbe anche aggiornamenti su base trimestrale, e sempre secondo lo stesso giornale sarebbe già stato notificato agli utenti. Non è da escludere che lo stesso venga fatto da Vodafone anche in Italia dove l’indice dei prezzi al consumo ha raggiunto quota 9,1% a Luglio 2022.

Secondo Mediobanca Securities, la decisione presa da Vodafone in Spagna “potrebbe rappresentare un'inversione di marcia per il trend deflazionistico del settore in Europa, trainato da anni di intensa concorrenza”. Resta da capire quali saranno le mosse per l'Italia, dove l'operatore continua ad essere uno dei protagonisti principali del mercato.

Qualche mese fa, anche WindTre ha discusso con Agcom delle possibili rimodulazioni automatiche proprio per contrastare l'inflazione che sta attanagliando l'Europa e Stati Uniti.