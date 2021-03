Vodafone Special Under 25 passa a 9,99 Euro per i nuovi numeri

Una buona possibilità per i nuovi clienti che intendono entrare nell'universo Vodafone, disponibile fino a esaurimento per l'utenza Under 25 e solo sull'attivazione di un nuovo numero.

Il gestore, reduce dallo spegnimento definitivo del segnale 3G in tutti i comuni italiani, propone infatti negli store aderenti all'iniziativa, l'offerta ricaricabile Vodafone Special Minuti 20 Giga Under 25, un'offerta generazionale a gettoni composta da 20 Giga di traffico dati e minuti illimitati, secondo il principio di buona fede. Non sono inclusi SMS, tariffati secondo il piano base della SIM.

L'offerta è valida solo per i clienti sotto i 26 anni al prezzo di 9,99 Euro al mese solo per chi attiva un nuovo numero al costo di 0,01 Euro più il costo della SIM (10 Euro, di cui 5 di traffico incluso). Ricordiamo inoltre che il rivenditore potrebbe applicare dei costi aggiuntivi.

Nell'offerta è incluso anche il Roaming UE senza alcun costo aggiuntivo, con minuti illimitati e un limite imposto invece, per quanto riguarda il traffico dati.

Il piano base attualmente disponibile è il Vodafone 25 New, con alcuni servizi accessori non disattivabili come Smart Passport+ per il roaming fuori UE, Chiamami & Recall, Ricevuta di Ritorno per gli SMS, Segreteria Telefonica e Continuità di servizio che offre la continuazione del servizio mobile con credito negativo al costo di 0,99 Euro.