Vodafone spegne il 3G in 1100 comuni italiani: si passa al 4G in automatico

Vodafone ha annunciato che dal prossimo mese di Novembre 2020 avverrà una progressiva riduzione delle risorse di rete sul 3G, che entro il 31 Gennaio 2021 sarà completamente dismessa a favore del 4G, allo scopo di colmare il digital divide.

Nel comunicato, Vodafone ha precisato che da Novembre resterà attiva solo la rete 2G, che è ancora sfruttata da dispositivi datati utilizzati anche in ambito domestico. Ad essere interessati saranno 1.100 comuni, dove saranno completamente dismesse le apparecchiature del 3G, per “continuare a migliorare la qualità, efficienza e sostenibilità della Giga Network”, e quindi per attivare la rete 4G, precedentemente non disponibile.

Con la nuova generazione di rete mobile, Vodafone punta a “rispondere all’accresciuta domanda di qualità e quantità i dati, utilizzando lo spettro disponibile nel modo più efficiente possibile, allocandolo sulle tecnologie di nuova generazione”.

L’impatto non sarà solo economico, però, perchè Vodafone ha anche osservato che tale dismissione comporterà una riduzione dei consumi energetici di circa 100 GWh. Nella nota, però, Vodafone osserva che “per tutti i dispositivi e servizi in 2G e 4G la continuità di servizio sarà garantita senza nessun impatto rispetto alla situazione attuale. I dispositivi connessi attraverso tecnologia 3G e quindi non abilitati al 4G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS, ma potrebbero riscontrare dei rallentamenti della navigazione Internet”.