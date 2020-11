Vodafone, stangata dal Garante: 12 milioni di multa per telemarketing aggressivo

Il Garante per la Privacy, nell’ultimo bollettino pubblicato sul proprio sito web, ha annunciato di aver sanzionato l’operatore telefonico Vodafone per 12,250 milioni di Euro per telemarketing aggressivo.

Nell’annuncio il Garante osserva che la sanzione è stata comminata a seguito di centinaia di segnalazioni e reclami degli utenti che “lamentavano continui contatti telefonici indesiderati, effettuati da Vodafone e dalla sua rete di vendita, per promuovere i servizi di telefonia e internet offerti dall’ azienda”.

Nel corso degli accertamenti effettuati dal Garante sono state evidenziate “importanti criticità di sistema”, che riguardano non solo l’obbligo del consenso, ma anche alcuni principi di responsabilizzazione e di implementazione delle tutele privacy fin dalla fase di progettazione dei trattamenti. Sostanzialmente a Vodafone è stato contestato il mancato rispetto del Regolamento UE in materia.

L’istruttoria ha anche portato alla scoperta di un “allarmante fenomeno di utilizzo di numerazioni fittizie o non censite nel ROC per realizzare contatti promozionali”, e che secondo il Garante potrebbe essere ricondotto in massima parte ad un “sottobosco di call center abusivi che effettuano attività di telemarketing in totale spregio delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali”.

Altre violazioni sono state evidenziate nella gestione delle liste dei nominativi da contattare.

Il Garante ha contestato a Vodafone anche le misure di sicurezza dei sistemi di gestione della clientela. Anche questo aspetto è stato oggetto di numerose segnalazione da parte degli utenti, che hanno lamentato di essere stati contattati da “sedicenti operatori Vodafone, i quali chiedevano l’invio di documenti di identità mediante Whatsapp, probabilmente con finalità di spamming, phishing o per la realizzazione di altre attività fraudolente”.