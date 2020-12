Vodafone supera il 90% di copertura 5G a Milano: è la prima città europea

Vodafone annuncia oggi di aver superato il 90% di copertura 5G della popolazione a Milano. Il capoluogo della Lombardia si conferma in questo modo la capitale europea del 5G.

"Con la copertura di oltre il 90% della città e con gli oltre 40 progetti 5G della nostra sperimentazione, Milano si conferma capitale europea del 5G. L’emergenza che stiamo vivendo ha acuito l’importanza per il Paese di disporre di una infrastruttura di telecomunicazioni moderna e ha accelerato l’adozione di modelli digitali da parte di imprese e amministrazioni – aggiunge Bisio. Proseguiamo con la nostra strategia di investimenti per accompagnare la trasformazione digitale del Paese. Il 5G non è solo una opportunità ma una necessità per sostenere il trend di crescita esponenziale della domanda di dati, accelerata dalla pandemia" ha affermato Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia.

L'operatore telefonico ha confermato il proprio impegno nell'aumentare la copertura del 5G in Italia. A giugno dello scorso anno ha lanciato in Italia la propria rete commerciale di nuova generazione, la prima in Italia, a Milano e 28 comuni dell'area metropolitana, oltre che a Roma, Torino, Bologna e Napoli.

Per quanto concerne Milano, Vodafone ha spiegato di aver realizzato tutti i 41 progetti previsti dalla sperimentazione promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico, ed ora sta realizzando soluzioni 5G commerciali per i primi clienti business e per le imprese.