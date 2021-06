Vodafone svela il nuovo 'Curve Bike Light & GPS Tracker' per i ciclisti e le loro bici

Vodafone ha annunciato quest'oggi il lancio del nuovo "Curve Bike Light & GPS Tracker", un nuovo dispositivo della serie IoT che guarda alla sicurezza dei ciclisti e delle loro biciclette. Si tratta di una soluzione rivolta sia ai novelli che a quelli più esperti che cercano maggiore sicurezza su strada quando parcheggiano la loro bici.

Il dispositivo è dotato di un sistema di segnalazione sonora che si attiva in caso di movimento o spostamenti inattesi, e consente anche di inviare la posizione della propria bicicletta direttamente al proprio smartphone: in questo modo è possibile godere di una costante localizzazione e comunicazione con la Vodafone Smart App.

Attraverso il tracciamento GPS inoltre il ciclista è anche in grado di visualizzare ed archiviare ogni sua corsa per monitorare le proprie performance, con tanto di distanza e durata. La feature "Impact Detection ed Help Alerts" consente di segnalare ai contatti di fiducia un'eventuale caduta o un incidente tramite notifica push, SMS o chiamata automatica.

Il nuovo Curve Bike light & GPS tracker si aggiunge alla famiglia Curve e segue lo smartwatch per bambini Neo sviluppato con Disney e lanciato recentemente. Curve Bike light & GPS tracker è lanciato oggi in Italia, Spagna e Regno Unito e in seguito in altri mercati. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito ufficiale.