Vodafone torna a proporre offerte a ex clienti: 100 Giga a 6,99 Euro al mese

Oltre alle offerte di portabilità Vodafone di giugno 2022 dobbiamo trattare una promozione winback inedita per ex clienti dell’operatore telefonico nato in Inghilterra. In questi giorni, infatti, la società ha iniziato a diffondere in Italia Special 100 Digital Edition e Special 50 Digital Edition via SMS, con prezzi a partire da 6,99 Euro al mese.

Un SMS di esempio riportato da MondoMobileWeb è il seguente e riguarda nello specifico la prima delle due offerte per ex clienti citate: “Torna in Vodafone! Solo per te 100 Giga, minuti e SMS illimitati verso tutti a 6.99 euro al mese. Costo SIM GRATIS e attivazione 0.01 euro! Dettagli su ulteriori costi in caso di utilizzo all’800034663 o su voda.it/web9. Per attivare vai nei nostri negozi o online su voda.it/web9 entro il 06/07”.

Come si può intuire, dunque, Special 100 Digital Edition ha un pacchetto dati composto da minuti ed SMS senza limiti verso qualsiasi numero nazionale e 100 Giga in 4G, il tutto a 6,99 Euro al mese con SIM gratuita e attivazione a 1 centesimo. La data di scadenza per l’attivazione online e in negozio è personalizzata; di conseguenza, non ci sarà una scadenza “generale” fissata al 6 luglio prossimo.

Al contempo, un altro SMS invita gli utenti ad attivare la versione Special 100 Digital Edition la cui differenza unica consiste nel traffico Internet a disposizione: anziché 100 Giga, tale bundle dati offre 50 Giga a un costo mensile personalizzato. In alcuni casi quest’ultimo può essere pari a 7 Euro al mese, in altri può essere maggiore o inferiore.

In conclusione, ricordiamo che sono in arrivo rimodulazioni Vodafone dal 7 luglio prossimo.