Vodafone, nuova tranche di rimodulazioni a dicembre 2023: aumentano alcune offerte

Come evidenziato dai colleghi di MondoMobileWeb, nelle scorse ore Vodafone ha comunicato alcune nuove rimodulazioni per i clienti di rete mobile con offerte convergenti che entreranno in vigore nella seconda metà di dicembre 2023.

Nel messaggio, inviato nella giornata di ieri 16 Novembre 2023 si legge quanto segue: “modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato, dal rinnovo successivo al 16/12/2023 il costo della tua offerta aumenta di 1.99 euro al mese. Recesso o cambio operatore senza penali ne’ costi entro il giorno 15/01/2024 con causale modifica condizioni contrattuali via raccomandata A/R, pec, su voda.it/disdettalineamobile o nei negozi Vodafone. Maggiori dettagli al 42590”.

Secondo quanto evidenziato da MondoMobileWeb, ad essere interessata sarebbe l’offerta Vodafone Family+ che costa 9,99 Euro al mese ed offre 10 Giga e che dal 16 Dicembre 2023 crescerà di 1,99 Euro al mese. I clienti interessati, comunque, possono ricevere maggiori informazioni chiamando il numero gratuito 42590 o il servizio clienti 190.

Come previsto dal codice delle comunicazioni, comunque, è possibile effettuare il diritto di recesso secondo le modalità indicate direttamente nel messaggio entro il 15 Gennaio 2024.

Proprio qualche settimana fa, Vodafone aveva aumentato i costi delle offerte FTTH, FTTC ed ADSL e l’aveva comunicato attraverso un SMS inviato ai propri utenti.