Vodafone TV si arricchisce: arrivano Discovery Channel e DDplay Plus

Vodafone e Discovery Italia hanno rafforzato la loro partnership siglando un nuovo accordo che permetterà ai clienti Vodafone TV di accedere anche a Discovery Channel ed all'intera programmazione del canale, che include anche contenuti come La febbre dell’Oro, Deadliest Catch ed il Morgan Freeman Science Show.

Ma non è tutto però, perchè sarà possibile anche seguire il meglio dei Animal Planet, oltre che tutti i programmi di Real Time (tra cui Cortesie per gli ospiti e Bake off Italia). Sarà disponibile anche NOVE, il canale dedicato agli approfondimenti d'attualità e su cui viene trasmesso anche Fratelli Crozza di Maurizio Crozza, lo show satirico del comico che è diventato famoso per le sue imitazioni fedelissime agli originali.

Non mancheranno le serie di Giallo, ma anche i programmi per più piccoli inclusi nella programmazione di Frisbee e K2. Per gli appassionati di motori invece c'è Motor Trend, a cui si aggiunge Food Network per ilcibo e HGTV (Home & Garden TV) per gli amanti del design e dell'architettura.

Vodafone e Discovery hanno anche annunciato che nei prossimi mesi sarà possibile accedere anche a Ddplay Play sotto forma di abbonamento aggiuntivo a Vodafone TV.