Vodafone Unlimited Red+: 4.5G, 1Gbps e internet illimitato. Prezzo e dettagli

Connessione 4.5G, download a velocità 1Gbs e traffico illimitato: è la nuova offerta Unlimited Red+ di Vodafone che ambisce a rendere il modem obsoleto e a farci usare lo smartphone come hotspot per tutti i nostri device, dai PC alle console. Ecco prezzo, dettagli e città in cui sarà disponibile dal 21 ottobre.

Il piano Vodafone Unlimited Red+ è attivabile dalla prossima settimana ad un prezzo di 39,99€ al mese ed è illimitata sotto ogni possibile aspetto: internet, chiamate e messaggi non hanno soglie. Ma non solo, se si è all'estero si possono effettuare chiamate fino a 1000 minuti e per il roaming extra-UE si può contare su 5GB di traffico.

Vodafone Unlimited Red+ sfrutta la rete Giga Network 4.5 e sarà lanciata in 17 città da questa domenica: Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino, Novara, Brescia, Bologna, Vicenza, Ancona, Firenze, Livorno, Taranto, Salerno, Agrigento e Catania. Entro la fine dell'anno se ne aggiungeranno altre sei.

In questo caso le prestazioni sono tutto, perché offrendo il pacchetto l'opzione hotspot, si tratta di un primo passo nella direzione di usare lo smartphone per connettere PC, console, smart TV e tutti i nostri device: download da 1Gigabit al secondo assicurato, da Novembre la velocità della connessione aumenterà ulteriormente nelle città di Roma e Milano.

Per sfruttare l'offerta è bene assicurarsi che il proprio smartphone supporti la rete 4.5G e una velocità di connessione da 1Gbs.

Con la rete 4.5G aumenta anche la qualità audio delle chiamate, grazie alla tecnologia VoLTE (Voice over LTE) —audio migliorato del 30%, assicura Vodafone.