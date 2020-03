Vodafone, in vigore da oggi le nuove rimodulazioni: aumenti fino a 4,98 Euro

Entrano in vigore da oggi, venerdì 27 Marzo, le nuove rimodulazioni di Vodafone per gli utenti mobile interessati, che sono stati avvisati nelle settimane precedenti. Sono previsti aumenti fino a 4,98 Euro al mese per alcune offerte consumer non più disponibili, che l'operatore telefonico sta sostituendo.

Ad essere interessati sono i clienti con tariffe Vodafone Digital, Vodafone Special 600 e Vodafone Special 1000 4G, che ormai non sono più disponibili. La telco le ha sostituite con le nuove promozioni ella gamma Easy Special 50 Giga e Giga Illimitati.

Easy Special 50 Giga include, ovviamente ogni mese, minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile in Italia e 100 o 1000 SMS verso tutti, a cui si aggiungono 50 gigabyte di traffico in 4G. Il prezzo non è fisso e varia a seconda della proposta e rimodulazione.

Per quanto riguarda Vodafone Easy Special Giga Illimitati, il bundle è praticamente lo stesso della precedente, con la differenza che la quantità di dati non ha alcun limite.

Secondo quanto riferito dai colleghi di MondoMobileWeb, però, in alcune circostanze sarebbe stata effettuata la sostituzione anche con Vodafone Easy Special.

Le rimodulazioni partono da 1,50 per arrivare a 4,98 Euro al mese. Negli SMS informativi, comunque, Vodafone si impegna a tenere bloccato il prezzo per almeno 24 mesi.