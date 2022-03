Anche Vodafone vittima degli hacker: Lapsus$ avrebbe rubato 200Gb di dati

Vodafone ha confermato di essere al lavoro con le forze dell’ordine per fare luce sulle minacce ricevute dal gruppo di hacker Lapsus$ che aveva attaccato anche NVIDIA e che sarebbe pronto a pubblicare il codice sorgente dell’operatore telefonico.

Secondo quanto riportato, Lapsus$ avrebbe messo le mani su circa 200 gigabyte di dati, comprensivi del codice sorgente di Vodafone, mentre non sono emerse indicazioni sulle possibili informazioni dei clienti. Le minacce sono arrivate attraverso un sondaggio pubblicato su un canale Telegram legato al gruppo di hacker, che terminerà ufficialmente il 13 marzo 2022 e che tra le opzioni include proprio “200 gigabyte di codice sorgente di Vodafone”.

“Stiamo indagando sulla minaccia insieme alle forze dell’ordine e, a questo punto, non possiamo commentare la sua credibilità. Tuttavia, ciò che possiamo dire è che generalmente i tipi di repository a cui si fa riferimento nell’affermazione contengono codice sorgente proprietario e non contengono dati dei clienti”, ha affermato il portavoce di Vodafone parlando a CNBC, che però non si è sbottonato più di tanto a riguardo.

La scorsa settimana, gli hacker di Lapsus$ hanno anche rivendicato l’attacco hacker ai danni di Samsung che, anche in questo caso, ha preso di mira il codice sorgente dei prodotti. Ad essere intaccata sono stati i Galaxy.