Vodafone e WindTre nuovamente multate dall'Antitrust per la domiciliazione bancaria

Nel bollettino settimanale numero 38 del 2020, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha annunciato due nuove sanzioni ai danni degli operatori telefonici WindTre e Vodafone, rei di aver discriminato gli IBAN europei al momento della scelta della domiciliazione delle offerte da parte degli utenti.

Un provvedimento simile era stato preso già lo scorso anno, quando l’AGCM si era scagliata contro la mancata possibilità data agli utenti di domiciliare il proprio contratto di rete fissa o mobile su un conto corrente estero.

Le nuove sanzioni ammontano a 500mila Euro per Vodafone e 300mila Euro per WindTre. Particolare attenzione merita l’operatore rosso, a cui è stato imposto il pagamento della somma più elevata: secondo quanto affermato dall’AGCM, infatti, la società inglese pur avendo dichiarato di aver rimosso tutte le restrizioni geografiche sulla domiciliazione dei contratti, ha continuato ad applicare la misura: un’analisi effettuata dalle autorità ha infatti evidenziato che non è ancora possibile inserire IBAN esteri, in particolare modo di banche europee della zona SEPA.

Dalle indagini effettuate su WindTre invece è emerso che l’operatore ha provveduto a rimuovere la limitazione, dal 27 Luglio 2020, comunque in ritardo rispetto alla notifica del provvedimento.

Le società avranno tempo di presentare il ricorso presso il TAR del Lazio, ma al momento non sono giunte indicazioni di questo tipo.