Vodafone, WindTre e TIM multate dall'AGCOM per l'attivazione di servizi non richiesti

La scure dell'AGCOM si abbatte su Vodafone, WindTre e TIM. I tre operatori telefonici sono stati multati complessivamente per 2,2 milioni di Euro dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni a causa dell'attivazione dei servizi non richiesti.

Nelle motivazioni della delibera si legge che le società sono state sanzionate per non aver "adottato misure idonee a prevenire l’attivazione dei servizi premium in assenza del previo consenso degli utenti o per impedirne l’addebito, anche in casi di chiara incompatibilità del servizio con la volontaria attivazione da parte dell’utente, esponendo la propria clientela alla ricezione indesiderata di servizi in abbonamento".

Nella fattispecie, WindTre sarà tenuta a pagare una sanzione da 812mila Euro, Vodafone di 754mila Euro e TIM di 638mila Euro.

L'AGCOM, a seguito delle indagini condotte, ha anche rilevato che le compagnie non hanno nemmeno "assicurato, con riguardo alle iniziative ripristinatorie conseguenti, una corretta ed efficace gestione dei reclami e il pieno ristoro degli utenti".

La delibera può essere consultata direttamente attraverso il sito web di AGCOM. Da parte delle tre compagnie almeno al momento non è arrivato alcun commento ufficiale sulla questione.

Da qualche mese Vodafone sta bloccando i servizi VAS a tutti i clienti di default, sulla scia di quanto fatto anche da altre compagnie concorrenti.