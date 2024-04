Voglia di leggerezza? Ecco tre smartphone Xiaomi dal peso piuma!

Dopo aver scoperto quali sono gli smartphone Xiaomi con la miglior batteria, è giunto il momento di vedere un'altra specifica che potrebbe spingervi a comprare uno dei prodotti del colosso cinese. Se volete avere sempre le tasche leggere, dovete dare un'occhiata a questa classifica degli smartphone Xiaomi più leggeri in circolazione per fascia di prezzo e form factor!

Il "vero" peso piuma: POCO F5

Ve lo abbiamo spiegato nella nostra recensione di POCO F5, ma ripeterlo non fa male: POCO F5 pesa davvero pochissimo, con una massa complessiva di soli 181 grammi. Ciò non vi deve però far pensare che lo smartphone abbia un formato compatto: al contrario, stiamo parlando di un device con un ottimo schermo da 6,67", che per giunta si accompagna con una scheda tecnica tutto sommato buona. Il SoC è uno Snapdragon 7+ Gen2 dello scorso anno, mentre la RAM è da 12 GB: delle ottime specifiche, per un device che si può facilmente trovare in rete a meno di 400 Euro.

Il pieghevole che sparisce in tasca: Xiaomi Mix Fold 3

Xiaomi Mix Fold 3 è stato annunciato per il mercato cinese lo scorso agosto, ma purtroppo non è ancora arrivato in Europa. Ciononostante, si tratta di uno dei pieghevoli più sottili e leggeri in circolazione, con un peso di soli 255 grammi e uno spessore da aperto di 5,3 millimetri. Lo smartphone, addirittura, ha detenuto per qualche tempo lo scettro di pieghevole "a portafoglio" più sottile e leggero del mondo, prima di essere superato dalle proposte della concorrenza.

Il flagship più leggero: Xiaomi 14 Ultra

Lo sappiamo: forse inserire Xiaomi 14 Ultra nella lista degli smartphone più leggeri di Xiaomi potrebbe sembrare un azzardo. Però i dati parlano da soli: con i suoi 219 grammi, il flagship cinese pesa meno di tutti i principali concorrenti. iPhone 15 Pro Max, per esempio, ha una massa di 221 grammi, mentre Samsung Galaxy S24 Ultra arriva a 233 grammi e OnePlus 12 tocca i 220 grammi. L'unico top di gamma che pesa meno di quello di Xiaomi è Google Pixel 8 Pro, con una massa di 213 grammi circa.

