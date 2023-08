Voglia di GeForce RTX 4060? Questo notebook Asus TUF A15 è finalmente in offerta

Quando si parla di NVIDIA, ormai, la parola d'ordine è una e una sola, ovvero Intelligenza Artificiale. Con la svolta delle GeForce RTX Serie 40, poi, abbiamo dato il benvenuto alla rivoluzione del DLSS 3, il cui supporto è garantito anche sui notebook Asus TUF di nuova generazione.

In particolare, in questi giorni e fino al 15 settembre, da Mediaworld sarà possibile acquistare l'ASUS FA507NV-LP023W con grafica GeForce RTX 4060 di NVIDIA in offerta a 1.349 euro. Si tratta di un notebook da gaming robusto e affidabile, dotato di componentistica di ultima generazione e quindi pronto ad affrontare le sfide più impegnative del mondo gaming e, soprattutto, la prova del tempo. Oltre alla GeForce RTX 4060 da 8GB, infatti, a bordo troviamo il processore AMD Ryzen 7 7735HS da ben 8 Core e 16 Thread, basato sulla più recente architettura Zen4 su nodo a 6 nanometri.

Al loro fianco, 16GB di memoria RAM DDR5-4800 e un'unità a stato solido NVMe PCIe Gen4 ad alte prestazioni da 512 GB per l'archiviazione.

Completo anche il quadro connettività, con WiFi 6 e Bluetooth aggiornato allo standard 5.3, mentre l'autonomia è garantita anche dalla presenza della grafica integrata nel processore, la Radeon 680M, che consente di portare a termine task anche impegnativi con una maggiore efficienza rispetto alla grafica dedicata.

Notevole la presenza di una tastiera a isola completamente retroilluminata con LED RGB, mentre lo schermo IPS da 15,6 pollici è dotato di trattamento antiriflesso e di formato 16:9, con refresh rate fino a 144 Hz e copertura dello spazio colore sRGB pari al 100%. Si tratta anche di un portatile potenzialmente adatto al mondo scolastico, in vista del Back to School.