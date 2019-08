Vogliamo creare un ascensore che colleghi la Luna alla Terra

Sarebbe molto più facile sfuggire alla gravità terrestre se si potessero evitare i razzi, così costosi a livello energetico. Questa è l'idea alla base della Spaceline, un tipo di ascensore spaziale che collegherebbe la Terra e la Luna nel tentativo di ridurre drasticamente i costi del viaggio nello spazio.

Descritto dai ricercatori della Columbia University e dell'Università di Cambridge, la Spaceline sarebbe legata alla superficie della Luna e penzolerebbe nell'orbita geostazionaria attorno alla Terra come un filo a piombo. Il documento ha scoperto che la Spaceline può essere costruita con materiali già esistenti.



Invece di lanciarsi completamente fuori dall'orbita, gli astronauti dovrebbero solo raggiungere il punto finale della Spaceline, riducendo i costi. Una volta raggiunto il vuoto, privo di pressione atmosferica, l'astronave si incontrerebbe con il cavo agganciandosi a una navetta ad energia solare per il resto del percorso.



Zephyr Penoyre, laureato in astronomia, ha detto che "la linea diventa un pezzo di infrastruttura, molto simile a una prima ferrovia, il movimento di persone e forniture lungo di essa è molto più semplice."



Gli ascensori spaziali terrestri sono irrealizzabili con qualsiasi materiale esistente, la forza gravitazionale terrestre e la velocità di rotazione spezzerebbero il cavo prima ancora di poterlo completare. Ma il rischio di un crollo, dicono i ricercatori, è inferiore se il cavo è legato solo alla Luna. Emily Sandford, laureata in astronomia, ha notato che i nanotubi di carbonio sarebbero il materiale migliore da usare, ma non possono ancora essere costruiti su larga scala.

In questa fase, gli astronomi non hanno tenuto conto delle collisioni di detriti spaziali in orbita vicino alla Terra, ma Penoyre ha sottolineato altri progetti che avevano affrontato la questionesfida.



I ricercatori immaginano un futuro in cui l'umanità lo utilizzerà come cavo per telescopi orbitali, centri di ricerca e altre strutture che raggiungeranno il punto di Lagrange, l'altitudine alla quale la Luna e la Terra esercitano una forza gravitazionale uguale ma opposta.



"Il punto di Lagrange è il luogo perfetto per costruire", ha detto Penoyre. “Potremmo immaginare pannelli prefabbricati inviati lungo la linea e assemblati in una colonia in continua crescita.”



Una prospettiva di un futuro certamente interessante.