Ci vogliono 21 giorni per formare una nuova abitudine? La verità ti deluderà

Spesso non è raro sentire chi ci dice che ci vogliono solo 21 giorni per formare una nuova abitudine. Tale affermazione venne diffusa per la prima volta nel 1960 da un chirurgo plastico di nome Maxwell Maltz, dopo una stima sul tempo impiegato dai suoi pazienti per adattarsi ai loro nuovi volti... ma sarà vera?

Per scoprirlo, scienziati del Caltech, dell'Università di Chicago e dell'Università della Pennsylvania hanno utilizzando i dati di oltre 30.000 frequentatori di palestra che si sono allenati circa 12 milioni di volte in un periodo di quattro anni e più di 3.000 operatori ospedalieri che si sono lavati collettivamente le mani 40 milioni di volte in quasi 100 turni.

I ricercatori hanno scoperto che alcune abitudini impiegano più tempo a formarsi rispetto ad altre. Ad esempio, per "prendere il ritmo dell'allenamento" ci vogliono in media circa sei mesi. "Contrariamente alla credenza popolare di un 'numero magico' di giorni per sviluppare un'abitudine, scopriamo che in genere ci vogliono mesi per prendere l'abitudine di andare in palestra ma settimane per sviluppare l'abitudine di lavarsi le mani in ospedale", scrive il team di scienziati comportamentali sulla rivista PLOS ONE.

Capire come funziona la creazione di una determinata abitudine è importante, poiché quest'ultima può essere sia buona che cattiva e può avere enormi conseguenze per la nostra salute e il nostro benessere. Uno studio del 2009 ha rilevato che le persone impiegano circa due mesi per stabilire un'abitudine legata a un segnale quotidiano come ad esempio fare colazione... anche se ci sono voluti dai 18 ai 254 giorni perché le persone si sentissero come se la loro nuova abitudine fosse diventata automatica.

Cosa afferma, quindi, questo studio? Che la formazione di una nuova abitudine dipende dalla persona: da quanto tempo e impegno ci vogliono e dallo spunto iniziale. Insomma, lasciare perdere i 21 giorni.