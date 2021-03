Si vogliono costruire delle torri alte 1 chilometro sulla Luna

Degli scienziati dell'Università di Harvard hanno trovato una nuova idea per fornire energia solare alle future basi che verranno costruite sulla Luna: torri alte un chilometro create con cemento lunare e quasi interamente ricoperte di pannelli solari.

Il documento in questione deve ancora ricevere una revisione tra pari e può essere trovato sul server di prestampa arXiv. Il cemento lunare può essere prodotto direttamente sulla Luna e non è troppo dissimile dal cemento normale. "Il costo del capitale per il trasporto di grandi masse di ferro o fibra di carbonio sulla Luna è attualmente così costoso che è improbabile un funzionamento redditizio di una centrale elettrica", affermano i ricercatori.

Nei poli del nostro satellite c'è una copertura di luce solare quasi continua nelle zone note come "picchi di luce eterna", delle dimensione di pochi metri quadrati. Salendo d'altezza, però, l'area della luce solare aumenta di centinaia di chilometri quadrati. Inoltre c'è un vantaggio nella costruzione di queste torri sul nostro bel satellite: la bassa gravità della Luna non piegherebbe le strutture sotto il loro stesso peso.

Con uno stile simile a quello di un igloo, le pareti dovrebbero essere di soli 20 centimetri per sostenere una torre alta diversi chilometri. Senza energia, una base lunare non avrebbe vita lunga. Un generatore di elettricità continua potrebbe essere vitale. Ovviamente si devono discutere di altri dettagli per la costruzione di queste strutture, poiché l'idea è ancora all'inizio.