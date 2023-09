Si vogliono recuperare dei campioni di Marte, ma c'è una brutta notizia

Houston, sembra che ci siano numerosi problemi in vista. La NASA ha posticipato il suo progetto Mars Sample Return (MSR) a seguito delle scoperte di una commissione di revisione indipendente che ha evidenziato gravi problemi relativi ai tempi, ai costi e ai dettagli tecnici della missione.

Inizialmente prevista per il 2026, la missione MSR è sempre stata vista come un'impresa estremamente ambiziosa, ma altamente attesa dalla comunità scientifica, desiderosa di analizzare i preziosi campioni marziani.

Tuttavia, la collaborazione tra la NASA e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA), ha affrontato diverse incertezze. Già a giugno, si erano diffuse voci riguardo a un budget in costante aumento, suscitando preoccupazioni. La revisione indipendente recentemente eseguita ha rivelato che la missione, pur essendo una priorità di esplorazione spaziale profonda per la NASA, non è stata adeguatamente comunicata al Congresso, alla comunità scientifica e al pubblico americano, generando confusione e mettendo in discussione la sua credibilità.

Gli esperti hanno anche sottolineato che il compito è stato organizzato in modo poco chiaro e con aspettative di budget e tempi non realistici fin dall'inizio. Di conseguenza, al momento non esiste un piano tecnico, di costi e di tempi congruente e adeguatamente finanziato. Nonostante le critiche, la NASA rimane convinta dell'importanza e del valore scientifico della missione e sta lavorando per rivedere e riorganizzare il progetto in base a una nuova tempistica più realistica.

Nel frattempo il rover Perseverance si è messo al lavoro!