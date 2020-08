Tutti vogliono TikTok: Oracle sembra essere 'seriamente interessata'

In seguito al rinvio del ban di TikTok dagli USA, che avverrà il 12 novembre 2020, si preannunciano dei mesi roventi in termini di trattative. Infatti, TikTok è un colosso nel mondo dei social network e ovviamente sono diverse le società interessante a "metterci le mani". Dopo Microsoft e Twitter, ora è spuntata un'altra azienda: Oracle.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e Financial Times, la nota multinazionale statunitense, conosciuta dai più per via del linguaggio di programmazione Java (l'azienda si chiamava ancora Sun Microsystems all'epoca della sua creazione), starebbe valutando se vale la pena inserirsi nelle trattative per acquistare TikTok. I mercati coinvolti sembrano essere USA, Canada, Australia e Nuova Zelanda, ma qualche giorno fa si è vociferato della possibilità di un'operazione più estesa.

In ogni caso, sicuramente la questione TikTok terrà banco nel corso dei prossimi mesi, dato che stiamo parlando di affari di dimensioni enormi. Nonostante non esista una valutazione precisa di TikTok, dovete sapere che ByteDance, la multinazionale cinese dietro al fenomeno globale, è stata valutata oltre 100 miliardi di dollari a maggio 2020. Insomma, stiamo parlando di cifre molto alte e non è chiaro se Oracle possa realmente competere con Microsoft da questo punto di vista, considerando anche che l'azienda di Redmond sembra essere la società più interessata all'acquisto.

Staremo a vedere: sicuramente se ne tornerà a parlare in futuro.