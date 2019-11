Volantino Black Friday 2019 Trony al via da domani 22 Novembre con sconti fino al 50%

Trony ha annunciato il nuovo volantino del Black Friday, che prenderà il via domani 22 Novembre per concludersi il 1 Dicembre, quando con ogni probabilità lascerà spazio a quello del Cyber Monday. In copertina la catena di distribuzione sponsorizza sconti fino al 50%.

Tra gli smartphone, iPhone Xs da 64 gigabyte è disponibile a 799 Euro al posto di 1069 Euro, mentre il modello con 256GB può essere portato a casa a 959 Euro, per un risparmio del 22% rispetto ai 1239 Euro precedenti. Per quanto riguarda iPhone 7 da 32 gigabyte, invece, si passa a 399 Euro dai 449 Euro precedenti.

In sconto troviamo anche il Galaxy S10 di Samsung, a 699 Euro per la versione con 128 gigabyte di memoria interna, per un risparmio del 12% dai 799 Euro proposti in precedenza, mentre il Galaxy A30s passa a 239 Euro.

Dal fronte dei PC, invece, il Surface Pro 7 può essere acquistato a 799 Euro, il 25% in meno dai 1069 Euro precedenti, per un risparmio pari a 270 Euro.

Per quanto riguarda i televisori, il Panasonic OLED GZ950 da 65 pollici subirà una variazione del prezzo del 26% a 2199 Euro, mentre l'OLED da 65 pollici OLED65B9 passerà a 1999 Euro. Samsung invece porta in volantino la QE65Q70R da 65 pollici a 999 Euro.

Le offerte presenti in questa news potrebbero non essere disponibili in tutti i punti vendita. Per ottenere conferme vi rimandiamo allo Store Locator presente sul sito web della catena di distribuzione.