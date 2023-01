Volantino Comet, TV LG OLED 4K 55' a 500 euro in meno fino 25 gennaio

All’interno del volantino Saldissimi d’Inverno di Comet si trova una vasta gamma di dispositivi d’informatica ed elettronica a prezzi davvero competitivi. Alcuni spiccano sul resto del catalogo, come il televisore LG OLED 4K da 55 pollici a 500 euro in meno: trattandosi di un modello del 2022, è davvero imperdibile.

Lo smart TV dell’azienda sudcoreana a cui stiamo facendo riferimento è l’LG OLED55CS6LA appartenente alla linea top di gamma lanciata lo scorso anno. Il pannello OLED Ultra HD 4K, come specificato in apertura, ha una diagonale di 55” e supporta le tecnologie video HLG, HDR10+ e Dolby Vision IQ, accompagnate lato gaming da AMD FreeSync Premium, NVIDIA G-Sync e Variable Refresh Rate, cosicché il display possa passare alla frequenza di aggiornamento massima di 120Hz dinamicamente. Il comparto audio conta sulla codifica Dolby Atmos, mentre il sistema operativo è webOS 22. Immancabile è il decoder DVB-T2 per supportare il digitale terrestre di ultima generazione.

Il prezzo di listino di 1.699 euro viene abbassato a 1.199 euro in occasione dell’iniziativa promozionale attuale, valida sia in negozio che online fino al 25 gennaio prossimo. Lo sconto del 29,4%, insomma, non va affatto sottovalutato. Il pagamento può essere completato in tre rate da 399,67 euro al mese con PayPal e la consegna a domicilio è gratuita, oltre che prevista per la settimana seguente all’acquisto. Ricordiamo, ad ogni modo, che è possibile procedere con il ritiro gratuito presso il punto vendita Comet più vicino in qualsiasi momento, salvo indisponibilità del modello in magazzino.

