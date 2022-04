Volantino Euronics: 2 smart TV 8K LG e Samsung a prezzi stracciati, fino 50% in meno

Il volantino “Sconti di Primavera” lanciato da Euronics giusto ieri, 31 marzo 2022, porta con sé grandi sorprese per chi è alla ricerca di un televisore di fascia alta in offerta. Due esempi importanti e imperdibili sono gli smart TV 8K LG e Samsung proposti a prezzi stracciati, con tagli fino al 50% sul listino.

Partiamo proprio da questo mega sconto del 50% riguardante il televisore LG 65QNED966PA, venduto dalla catena di distribuzione a 1.499 Euro al posto di 2.999 Euro. Si tratta di uno smart TV dotato di schermo miniLED Ultra HD 8K da ben 65 pollici di diagonale, con supporto alle tecnologie video HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ, mentre lato audio troviamo il sistema Dolby Atmos. Il sistema operativo, dunque, resta la consueta piattaforma proprietaria WebOS 6.0.

In alternativa, potrete optare per il televisore Samsung Neo QLED 8K QE55QN700A scontato da 2.199 Euro a 1.399 Euro, dotato di schermo QLED Ultra HD 8K da 55 pollici e sempre con supporto a HLG e HDR10+ lato video, mentre lato audio figura il decoder Dolby Digital. Attenzione, però, alla doppia promo: acquistando questo TV Neo QLED e registrandolo su Samsung Members entro e non oltre 15 giorni dalla data di acquisto, fino al 27 aprile 2022 potrete ricevere in regalo uno smart TV The Frame da 32 pollici.

Contemporaneamente, sempre da Euronics è attivo lo “Speciale Apple” fino al 13 aprile prossimo.