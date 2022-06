Volantino Euronics, 2 TV LG OLED 4K a metà prezzo fino 8 giugno

Il volantino “Voglia d’Estate” di Euronics porta con sé tanti dispositivi d’elettronica interessanti a prezzi più accessibili: tra i più degni di nota figurano due televisori LG OLED 4K del 2021 a metà prezzo. Analizziamo assieme nel dettaglio i modelli di cui stiamo parlando.

Innanzitutto troviamo il televisore LG OLED48C16LA dotato di un pannello OLED da 48 pollici Ultra HD 4K (3840 x 2160 pixel) con refresh rate fino a 120Hz, tecnologie HLG, HDR10 e Dolby Vision IQ lato video, audio Dolby Atmos e supporto sul fronte gaming a VRR (Variable Refresh Rate), ALLM (Auto Low Latency Mode), NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync. Il sistema operativo, dunque, è WebOS 6.0. Il prezzo? 899 Euro al posto di 1.999 Euro, ovverosia il 55% in meno. Con acquisto online, tuttavia, è necessario pagare la consegna a domicilio e, se desiderato, la protezione acquisto SERENA.

In alternativa, potrete optare per il modello LG OLED55C16LA venduto a 999 Euro anziché 1.899 Euro, ovvero al 47% in meno. Si tratta dello stesso modello del televisore precedente, ma con un display dalla diagonale pari a 55”; per il resto, troviamo sempre refresh rate elevato, HLG, HDR10, Dolby Vision, Dolby Atmos, VRR, ALLM e la piattaforma proprietaria WebOS 6.0 per le funzionalità smart. Ovviamente, in tutti e due i televisori non manca il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre di ultima generazione.

