Volantino Euronics: 3 computer portatili HP e Lenovo in sconto, c'è RTX 3080

Nel contesto del “Festival della Tecnologia” lanciato da Euronics è possibile trovare una moltitudine di prodotti di elettronica in promozione. Tra i tanti presenti, in questa occasione tratteremo 3 computer portatili HP e Lenovo in offerta: il Lenovo Legion, tra l’altro, è dotato di una scheda video NVIDIA RTX 3080!

Proseguendo in ordine di prezzo, come da nostra prassi, ci troviamo innanzitutto dinanzi al laptop HP 15S-EQ2033NL scontato da 649 Euro a 549 Euro. Si tratta di un computer con schermo WLED Full HD da 15,6 pollici, accompagnato sotto la scocca dal processore AMD Ryzen 5 5500U da 4 GHz di clock Boost, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB di capienza e chip grafico integrato AMD Radeon.

Segue dunque il notebook HP 250 G8 con Windows 11 già installato, dotato invece della CPU Intel Core i7-1165G7 da 4,7 GHz di frequenza Boost con chip grafico integrato Intel Iris X, accompagnata da 8 GB di RAM DDR4, 512 GB di SSD e con display LCD Full HD da 15,6 pollici. Il prezzo? 799 Euro anziché 899 Euro.

Conclude il trio il computer portatile da gaming Lenovo Legion 7 16ACHG6 venduto da Euronics a 2.399 Euro al posto di 2.599 Euro. In questo caso troviamo la CPU AMD Ryzen 7 5800H da 4,4 GHz di clock Boost, 16 GB di RAM DDR4, SSD per 1000 GB e scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce RTX 3080 da 16 GB GDDR6, per un monitor LED da 16 pollici di diagonale.

