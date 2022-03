Volantino Euronics: 3 smart TV LG e Philips in offerta, fino 44% in meno!

Se da una parte Mediaworld dà il via ai “Supersconti di Primavera”, con tagli che arrivano fino al 50%, dall’altra Euronics continua a proporre il volantino “Rinnova la Tecnologia” valido fino al 30 marzo 2022. Da tale contesto riprendiamo oggi 3 smart TV LG e Philips in promozione fino al 44% in meno.

Partiamo con il modello LG 55NANO886PB della gamma NanoCell, dotato di pannello Ultra HD 4K da 55 pollici di diagonale con supporto alle tecnologie video HLG, HDR, HDR10 Pro e Dolby Vision IQ, accompagnate lato gaming da AMD FreeSync, ALLM e VRR. Lato audio, invece, troviamo il decoder Dolby Atmos per garantire maggiore immersione. Il sistema operativo è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0. Il prezzo? 699 Euro al posto di 1.099 Euro.

In alternativa, se preferite i pannelli OLED potete puntare lo sguardo sul televisore LG OLED55A16LA proposto a 899 Euro anziché 1.599 Euro, ovverosia il 44% in meno. Questo smart TV ha sempre lo stesso sistema operativo e uno schermo Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto a HLG, HDR10 Pro, Dolby Vision IQ, le suddette tecnologie per migliorare l’esperienza di gioco, e Dolby Atmos lato audio. In altre parole, il grande cambiamento consiste nel tipo di pannello.

Il trio che trattiamo oggi si conclude con il televisore Philips 48OLED806/12 con schermo OLED Ultra HD 4K da 48 pollici, dotato allo stesso modo delle tecnologie HDR10+, Dolby Vision e Dolby Atmos, ma con sistema operativo Android TV 10 e tecnologia Ambilight per offrire immersione totale nei contenuti su schermo grazie alle tonalità emesse dalle luci LED sui bordi del TV. Il prezzo, in questo caso, scende da 1.499 Euro a 999 Euro.

