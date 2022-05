Volantino Euronics: 4 smart TV Samsung e LG a metà prezzo, anche OLED e 8K

Il volantino “50 prodotti al 50%” di Euronics, attivo dal 12 maggio al 25 maggio prossimo, include una moltitudine di televisori di ultima generazione a metà prezzo o anche a prezzi più vantaggiosi. Tra i vari a disposizione, riprendiamo in particolare 4 smart TV Samsung e LG in offerta, tra cui figurano un OLED e un Ultra HD 8K.

Procedendo in ordine di prezzo e marchio, troviamo innanzitutto il modello Samsung QE65Q70A con schermo QLED Ultra HD 4K da 65 pollici di diagonale a 799 Euro al posto di 1.599 Euro, ovvero esattamente il 50% in meno. Il pannello in dotazione supporta una frequenza di aggiornamento massima pari a 120Hz, è compatibile con le tecnologie video HDR10+ e HLG, supporta la decodifica Dolby Digital Plus lato audio e, ovviamente, non può mancare il decoder DVB-T2 per il digitale terrestre.

Segue a 1.099 Euro anziché 2.199 Euro (ancora una volta il 50% in meno) il televisore Samsung QE55QN700A con display Neo QLED Ultra HD 8K da 55 pollici con refresh rate di 50Hz, HLG, HDR10+, audio Dolby Digital Plus, DVB-T2 e sistema operativo proprietario Tizen. Acquistandolo potrete anche richiedere un TV The Frame 32” a costo zero tramite la promozione dedicata, disponibile fino al 5 giugno 2022.

La stessa promozione vale per il modello Samsung QE65QN800A, anch’esso dotato di schermo Neo QLED Ultra HD 8K ma da 65 pollici e con frequenza di aggiornamento pari a 100Hz. Troviamo pure in questo televisore il supporto alle tecnologie video HLG e HDR10+, alla codifica audio Dolby Prologic e tutte le funzionalità smart offerte dalla piattaforma proprietaria Tizen. Il prezzo? 1.899 Euro al posto di 3.999 Euro, ovvero il 53% in meno, con TV The Frame 43” in regalo.

Chiudiamo il quartetto con il televisore LG OLED48C16LA a 899 Euro anziché 1.999 Euro, ovverosia un risparmio del 55%. In questo caso ci troviamo dinanzi a un TV OLED Ultra HD 4K da 48” con supporto a HLG, HDR10+, Dolby Vision IQ, audio Dolby Atmos e tecnologie per il gaming come AMD FreeSync NVIDIA G-Sync, VRR e ALLM. Il sistema operativo è WebOS 6.0, e pure questo modello giunge con decoder DVB-T2 preinstallato.

