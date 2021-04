Volantino Euronics, 5 ottimi smartphone scontati sotto i 200 Euro

Le catene principali di negozi in Italia stanno proponendo in questo periodo diversi volantini con smartphone a prezzi particolarmente bassi: se MediaWorld presenta 5 smartphone imperdibili scontati sotto i 300 Euro, Euronics ha deciso di rilanciare con altri dispositivi mobili disponibili anche sotto i 200 Euro. Ecco i modelli più interessanti.

Partiamo dai modelli più economici a firma Motorola, in particolare con Motorola E6S disponibile a 109 Euro anziché 149 Euro. È dotato di display LCD IPS da 6,1 pollici, modulo fotocamera posteriore con due sensori (13MP principale + 2MP profondità) e uno unico anteriormente da 5 megapixel. Sotto la scocca, invece, figura il SoC Mediatek MT6762 Helio P22 octa-core a 2 GHz assieme a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB.

Segue dunque lo smartphone Motorola moto g9 power, scontato da 249,90 Euro a 179 Euro. Lo schermo in dotazione è un pannello LCD IPS da 6,8 pollici con risoluzione HD+ 720x1640, mentre come fotocamere troviamo un modulo tri-camera posteriore (64MP principale + 2MP macro + 2MP profondità) e un singolo sensore selfie da 16 megapixel. Il chipset è il modello Qualcomm Snapdragon 662 octa-core a 2 GHz e, lato memoria, presenta 4 GB di RAM e 128 GB di archiviazione. Infine, la batteria è da 6000 mAh con ricarica rapida 20W.

Non mancano anche modelli a marchio Huawei come il modello P40 Lite E, disponibile a 129 Euro anziché 199 Euro. Dotato di chipset Kirin 710F octa-core, presenta il sistema operativo Android 9 opensource con EMUI 9 e Huawei Mobile Services. Il display in dotazione è un IPS LCD da 6,39 pollici, che giunge assieme a 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna e batteria da 4000 mAh. Lato fotocamera si trovano invece tre sensori posteriori (48MP principale + 8MP ultra-grandangolare + 2MP profondità) e una singola lente posteriore da 8MP.

In alternativa, è disponibile la variante P40 Lite a 179 Euro anziché 299 Euro: le differenze consistono nel display LTPS IPS LCD con risoluzione aumentata a 1080 x 2310 pixel, chipset Kirin 810, 6 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, l’aggiunta di un sensore posteriore da 2MP per macro, il sensore selfie passa a 16 megapixel e la batteria aumenta a 4200 mAh.

Concludiamo questa lista con lo smartphone Oppo A72 brandizzato Vodafone che, sotto la scocca, presenta il chipset Qualcomm Snapdragon 665 assieme a 4 GB di RAM, 128 GB di spazio di archiviazione, una batteria da 5000 mAh e, per quanto concerne la fotocamera, un singolo sensore selfie da 16 megapixel e quattro sensori posteriori (48MP + 8MP + 2MP + 2MP), per un display TFT da 6,5 pollici. Attualmente questo modello è disponibile in sconto a 169,90 Euro contro i 279 Euro di listino.

Anche Unieuro sta facendo lo stesso gioco in questo periodo, con altri smartphone sotto i 200 Euro per un periodo limitato.