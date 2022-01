Volantino Euronics: 5 smart TV 4K DVB-T2 LG in offerta, anche OLED di fascia alta

Il volantino “Anno nuovo, nuovi sconti” lanciato da Euronics il 3 gennaio è ricco di interessanti prodotti di elettronica e informatica in promozione. Per indirizzare i consumatori verso il dispositivo giusto, dunque, cogliamo questa occasione per riprendere 5 smart TV 4K DVB-T2 LG in offerta.

Come da nostra tradizione diamo inizio alla rassegna con il modello più economico che, in questo caso, è il televisore LG 55UP81006LR.API proposto a 549 Euro al posto di 899 Euro. Il pannello in dotazione è un LED Ultra HD 4K da 55 pollici con supporto alle tecnologie HLG, HDR e HDR10, decoder audio Dolby Digital, sistema operativo WebOS 6.0 e compatibilità con lo standard DVB-T2 per il digitale terrestre, presente anche nel resto dei TV di questa lista.

Alternativa proposta sempre a 549 Euro, ma al posto di 879 Euro, è il televisore LG 50NANO756PR.API con pannello NanoCell da 50 pollici e risoluzione sempre pari a 3840 x 2160 pixel. Anche in questo caso lato video troviamo le tecnologie HLG, HDR e HDR10, lo stesso sistema operativo proprietario WebOS giunto alla sesta versione e sistema surround lato audio.

Restando nella gamma NanoCell, Euronics fino al 19 gennaio propone nel volantino anche la variante LG 55NANO886PB con display da 55 pollici Ultra HD 4K con Local Dimming, HLG, HDR, HDR10 Pro, supporto a AMD FreeSync, VRR e ALLM per il gaming e sistema WebOS 6.0. Il prezzo? 799 Euro anziché 1.099 Euro.

Facciamo un grande salto passando alla gamma OLED di fascia alta, di cui citiamo innanzitutto la versione LG OLED55C16LA che scende da 1.899 Euro a 1.399 Euro. Questa novità del 2021 si propone sul mercato con alcune tra le migliori tecnologie: standard Dolby Atmos lato audio, Dolby Vision lato video assieme a HLG/HDR/HDR10 Pro, compatibilità con NVIDIA G-SYNC e AMD FreeSync per gli amanti dei videogiochi, e ovviamente un pannello OLED Ultra HD 4K da 55 pollici.

Infine, per chi desidera un’ulteriore modello ammiraglia, Euronics rilancia LG OLED65A16LA a 1.699 Euro anziché 2.399 Euro. Questo televisore ha un display OLED Ultra HD 4K da 65 pollici con compatibilità per Dolby Vision IQ, HLG/HDR/HDR10 Pro e Dolby Atmos. Peccato, invece, per l’assenza di AMD FreeSync e NVIDIA G-SYNC.

Tra gli altri televisori DVB-T2 ora in promozione abbiamo segnalato ieri 4 TV Sony al minimo storico su Amazon.