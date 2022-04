Volantino Euronics: due robot aspirapolvere Roomba in offerta, fino 22% in meno

Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere in offerta e non riuscite a trovare la promozione giusta? Grazie al volantino “Sconti a sorpresa” lanciato da Euronics potrete trovare due ottimi modelli iRobot Roomba con tagli di prezzo fino al 22%: scopriamoli assieme in ogni dettaglio tecnico.

Il modello più economico del duo è l’iRobot Roomba J7(158) da 599 Euro, che normalmente viene venduto a 749 Euro – entrambi i prezzi IVA inclusa. Si tratta di un robot aspirapolvere con un serbatoio per la polvere da 0,4 litri e con una potenza di aspirazione massima pari a 30 W, mentre l’autonomia stimata dal produttore è di 75 minuti. Non mancano i sensori per gli ostacoli, un sistema anti-ingarbugliamento, spazzole laterali, base di ricarica e sistema antifurto. Infine, grazie ai sensori esclusivi Dirt Detect il robot concentra l’attività di pulizia ove più necessario.

In alternativa a questo modello potrete acquistare l’interessante iRobot Roomba I7+ (I7558) a 699 Euro al posto degli 899 Euro di listino. Questo robot aspirapolvere non presenta tantissime differenze rispetto a quello precedentemente citato: ha una capienza di 0,4 litri, autonomia di 75 minuti, i sensori per gli ostacoli, sistema anti-ingarbugliamento e una potenza pari a 33 W. Tra i vantaggi principali notiamo però il supporto ad Amazon Alexa e Google Assistant, oltre al serbatoio bonus in dotazione alla base di ricarica che consente uno svuotamento continuo, rapido e semplice dei sacchetti contenenti la polvere. Si aggiunge, dunque, il sistema premium Aero Force con pulizia a tre stadi.

In conclusione, vi ricordiamo che da Euronics potrete trovare anche 3 smartphone in sconto a meno di 200 Euro.