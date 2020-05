Volantino Euronics, Maggio 2020: in sconto iPhone, Samsung, Huawei e altro

È arrivato il volantino Euronics di maggio 2020, chiamato "Speciale telefonia". Come potete intuire dal nome, la nota catena ha deciso di scontare principalmente smartphone, da iPhone a Samsung, passando per Huawei, ma in realtà ci sono anche smartband e smartwatch.

Per questo motivo, vale la pena dare un'occhiata alle promozioni attive da Euronics, valide dal 4 al 17 maggio 2020. Riassumiamo di seguito le offerte riportate sul volantino.

iPhone 11 Pro Max 256GB : 1399 euro (al posto di 1459 euro);

: 1399 euro (al posto di 1459 euro); iPhone 11 Pro 64GB : 1119 euro (prima costava 1189 euro);

: 1119 euro (prima costava 1189 euro); iPhone 11 128GB : 829 euro (in precedenza 889 euro);

: 829 euro (in precedenza 889 euro); Apple Watch Series 5 (GPS): 439 euro (modello 40mm, prima costava 459 euro), 469 euro (variante 44mm, al posto di 489 euro);

(GPS): 439 euro (modello 40mm, prima costava 459 euro), 469 euro (variante 44mm, al posto di 489 euro); Huawei P40 Lite : 269 euro (prima costava 299 euro). In omaggio 3 mesi di Huawei Music VIP e una Huawei Band 4 Pro;

: 269 euro (prima costava 299 euro). In omaggio 3 mesi di Huawei Music VIP e una Huawei Band 4 Pro; Huawei P40 5G : 799 euro. In omaggio Huawei Watch GT 2;

: 799 euro. In omaggio Huawei Watch GT 2; Huawei P40 Pro 5G : 1049 euro. In omaggio Huawei Watch GT 2;

: 1049 euro. In omaggio Huawei Watch GT 2; Huawei P smart+ 2019 : 169 euro (al posto di 259 euro);

: 169 euro (al posto di 259 euro); Huawei P30 Lite New Edition : 279 euro (prima costava 349 euro);

: 279 euro (prima costava 349 euro); Huawei P30 Lite : 219 euro (in precedenza veniva venduto a 299 euro);

: 219 euro (in precedenza veniva venduto a 299 euro); Huawei Nova 5T : 299 euro (prima costava 429 euro);

: 299 euro (prima costava 429 euro); Huawei Y6s : 129 euro (in precedenza veniva venduto a 149 euro);

: 129 euro (in precedenza veniva venduto a 149 euro); Samsung Galaxy A51 : 329 euro (prima costava 379 euro);

: 329 euro (prima costava 379 euro); Samsung Galaxy A71 : 429 euro (in precedenza veniva venduto a 479 euro);

: 429 euro (in precedenza veniva venduto a 479 euro); Samsung Galaxy Note10 Lite : 589 euro (prima costava 629 euro);

: 589 euro (prima costava 629 euro); Samsung Galaxy A10 : 139 euro (in precedenza veniva venduto a 159 euro);

: 139 euro (in precedenza veniva venduto a 159 euro); Samsung Galaxy A30s : 199 euro (prima costava 279 euro);

: 199 euro (prima costava 279 euro); Samsung Galaxy Watch : 249 euro (42 mm, in precedenza veniva venduto a 289 euro);

: 249 euro (42 mm, in precedenza veniva venduto a 289 euro); Samsung Galaxy Fit e : 24,99 euro (prima costava 39 euro);

: 24,99 euro (prima costava 39 euro); LG K20 : 79,90 euro (in precedenza veniva venduto a 109,90 euro);

: 79,90 euro (in precedenza veniva venduto a 109,90 euro); LG K40s : 129,90 euro (prima costava 149,90 euro);

: 129,90 euro (prima costava 149,90 euro); LG K50s : 159,90 euro (in precedenza costava 199,90 euro);

: 159,90 euro (in precedenza costava 199,90 euro); Redmi Note 8 Pro : 269 euro (prima costava 299 euro);

: 269 euro (prima costava 299 euro); Redmi Note 7 : 149 euro (in precedenza veniva venduto a 199 euro);

: 149 euro (in precedenza veniva venduto a 199 euro); Redmi Note 8T : 179 euro (prima costava 229 euro);

: 179 euro (prima costava 229 euro); Xiaomi Mi True Wireless Earbuds : 39,99 euro (in precedenza costava 54,99 euro);

: 39,99 euro (in precedenza costava 54,99 euro); Fitbit Inspire HR : 79,99 euro (prima veniva venduto a 99,99 euro);

: 79,99 euro (prima veniva venduto a 99,99 euro); Fitbit Versa Lite: 129 euro (in precedenza 159 euro).

Come potete vedere, ci sono smartphone di vari brand, da Apple a Redmi, e non mancano anche smartband e smartwatch. Le offerte sono accessibili tramite il sito ufficiale di Euronics.