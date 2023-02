Volantino Euronics: i migliori laptop Acer in offerta, c'è modello con RTX 3060

Tra le pagine del volantino di San Valentino “Tech Is Love” proposto da Euronics si trovano tanti computer portatili in promozione. In questa occasione specifica parleremo però nel dettaglio di tre laptop Acer a prezzi competitivi, tra i quali figura un modello con scheda grafica RTX 3060.

Partiamo proprio da quest’ultimo che, per giunta, è il più costoso del trio da noi individuato: è l’Acer Nitro 5 AN515-58-760C, dotato di processore Intel Core i7-12700H con frequenza massima di 4,7 GHz, 16 GB di RAM DDR4 espandibile a massimo 32 GB, singolo SSD da 1 TB, scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060 con 6 GB di vRAM GDDR6 e schermo LCD IPS Full HD da 15,6 pollici. Il sistema operativo installato, dunque, è Windows 11 Home. Il prezzo? 1.499 euro al posto di 1.799 euro, con pagamento effettuabile in tre rate senza interessi con Klarna.

Scendiamo a 599 euro al posto dei 799 euro di listino nel caso dell’Acer Aspire Vero AV15-51-54QD, computer portatile realizzati integralmente con plastiche riciclate e pensato per ufficio e studio. In questo caso abbiamo il processore Intel Core i5-1155G7 da massimo 4,5 GHz di clock, 8 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB e GPU integrata Intel Iris Xe Graphics. Il display, invece, è un LCD Full HD da 15,6 pollici.

In chiusura, segnaliamo l’Acer Aspire 3 A315-56-312X di fascia medio-bassa proposto a 409 euro anziché 529 euro. In questo caso il computer si dota della CPU Intel Core i3-1005G1 da massimo 3,4 GHz, assieme alla GPU Intel UHD Graphics integrata, SSD da 256 GB, 8 GB di RAM DDR4 e schermo TN LCD da 15,6 pollici sempre Full HD. Ancora una volta, il sistema operativo è Windows 11.

La consegna a domicilio va pagata a parte per ciascun modello citato e ammonta a minimo 9,90 euro.

