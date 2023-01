Volantino Euronics, le migliori offerte su computer portatili HP: c'è modello con RTX 3050

Pochi giorni fa abbiamo fatto presente che Euronics propone un laptop Acer con RTX 3050 a 300 euro in meno in occasione dei Superasaldi. Nello stesso volantino si trovano però anche altri computer portatili interessanti in offerta: vediamo i migliori laptop HP disponibili in sconto da Euronics fino al 25 gennaio.

Procedendo in ordine di prezzo notiamo anzitutto il modello HP 15S-FQ5003NL nella colorazione Natural Silver, venduto a 599 euro al posto di 869 euro – spedizione non inclusa. Questo computer portatile si presenta con display FHD da 15,6 pollici di diagonale e un peso di 1,69 kg. Sotto la scocca si trovano 16 GB di memoria RAM DDR4, un SSD da 512 GB di capienza e il processore Intel Core i5-1235U da massimo 4,4 GHz di clock, con chip grafico integrato. Il sistema operativo preinstallato, naturalmente, è Windows 11 Home.

Segue il modello HP 15-EG2007NL della linea Pavilion, il quale scende da 1.249 euro a 1.049 euro grazie a un taglio del 18%. La CPU Intel Core i7-1255U da massimo 4,7 GHz di clock viene accompagnata dalla scheda grafica dedicata NVIDIA GeForce MX550, SSD NVMe da 512 GB e 16 GB di RAM DDR4 a 3.200 MHz. Il display, invece, è sempre FHD da 15,6 pollici.

Se invece preferite un modello ancora più performante, a 1.199 euro anziché 1.399 euro trovate l’HP Victus 15-FA0005NL con processore Intel Core i7-12700H da 4,7 GHz di clock Boost, 16 GB di RAM DDR4, SSD sempre da 512 GB e display FHD da 15,6 pollici. In questo caso, però, sotto la scocca si trova anche la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3050 di fascia medio-alta.

