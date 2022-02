Volantino Euronics: offerte da non perdere su 3 smart TV DVB-T2 economici

Nel contesto del volantino “Un Carnevale di Sconti” attivo da Euronics fino al 2 marzo 2022 sarà possibile trovare una moltitudine di dispositivi d’elettronica in offerta. Tra di essi, segnaleremo ora in particolare 3 smart TV DVB-T2 sotto i 400 Euro a marchio LG e Nikkei.

Si parte dal più economico Nikkei NI32HG7NA11 scontato da 319 Euro a 269 Euro, dotato di uno schermo LED HD Ready (risoluzione pari a 1366 x 768 pixel) dalla diagonale di 32 pollici e con frequenza di aggiornamento pari a 50Hz. Questo televisore risulta compatibile con la tecnologia HDR lato video, mentre lato audio c’è il decoder Dolby Digital. Il sistema operativo, infine, è Android TV.

Segue poi il televisore LG 43UP75006LF nella colorazione Dark Iron Gray scontato da 549 Euro a 399 Euro, ovverosia proposto con un risparmio del 27% sul listino. Qui troviamo un pannello LED Ultra HD 4K da 43 pollici con HLG, HDR, HDR10 Pro e decoder Dolby Digital lato audio. Il sistema operativo, invece, è la piattaforma proprietaria WebOS 6.0.

Conclude il trio odierno il televisore LG 43UP76706LB.API proposto allo stesso modo a 399 Euro con calo a partire dai 549 Euro di listino. La qualità del pannello è la medesima e pure la diagonale, pari a 43 pollici. Anche in questo caso troviamo il supporto alle medesime tecnologie video e audio, come il sistema operativo proprietario WebOS 6.0. Risulta invece leggermente ridotto il consumo energetico, e cambia il design del TV stesso. Questo e anche i due smart TV detti sopra sono tutti compatibili con l’ultimo standard per il digitale terrestre DVB-T2.

