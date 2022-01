Volantino Euronics: sconti pazzi su 3 smart TV DVB-T2, c'è modello 8K a 1.800 Euro in meno

Euronics ha all’attivo il volantino “Festival della Tecnologia” valido fino al 2 febbraio 2022. Si tratta dell’occasione perfetta per aggiudicarsi diversi televisori DVB-T2 di fascia alta a prezzi veramente intriganti, di marchi come LG e Samsung: ecco quali sono i modelli interessati, tra cui un TV 8K a più di 1.000 Euro in meno!

In ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il modello LG OLED48A16LA, novità 2021 che viene proposta da Euronics a 899 Euro al posto di 1.499 Euro. Si tratta di un televisore con schermo OLED Ultra HD 4K da 48 pollici, supporto a HLG, HDR e Dolby Vision IQ come tecnologie video, decoder audio Dolby Atmos per la massima immersione possibile e sistema operativo proprietario webOS 6.0.

Segue dunque Samsung QE50Q60A, televisore dotato invece di un display QLED da 50 pollici sempre con risoluzione Ultra HD 4K (3840 x 2160), refresh rate di 60Hz, tecnologie video HLG e HDR10+, decoder audio Dolby Digital Plus, tecnologia per il gaming ALLM e sistema operativo Tizen. Il prezzo? 679 Euro anziché 999 Euro.

Ultimo ma non meno importante è il TV Samsung QE65QN800A, il quale viene proposto a 2.699 Euro al posto di 3.999 Euro. Tuttavia, ricordiamo che la società sudcoreana permette a tutti i consumatori che acquisteranno un modello Neo QLED di ottenere un rimborso fino a 700 Euro, fino al 30 gennaio 2022. Per questo modello specifico si parla di 500 Euro di cashback, abbassando così il prezzo effettivo a 2.199 Euro. Si tratta di un TV con pannello Neo QLED 8K da 65 pollici, frequenza di aggiornamento di 100Hz, HLG, HDR10+, Dolby Digital Plus lato audio e sistema operativo Tizen.

