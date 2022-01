Volantino Euronics: ultimi giorni di sconti su robot aspirapolvere e smartphone Samsung

È imminente la conclusione dell’iniziativa “Anno nuovo, nuovi sconti” attiva da Euronics. Valida fino al 19 gennaio 2022, essa consente di aggiudicarsi vari prodotti di elettronica e informatica a prezzi competitivi, ma quali sono i migliori disponibili? In questa occasione segnaleremo robot aspirapolvere iRobot e smartphone Samsung in offerta.

Partiamo proprio dal robot aspirapolvere Roomba E6 che passa da 449 Euro a 289 Euro, disponibile sia nei negozi retail, sia sul portale online per l’acquisto via Internet o la prenotazione con ritiro presso i centri di distribuzione. Esso offre una potenza massima di 33W, capienza del serbatoio di 0,4 litri per la raccolta della polvere e autonomia di 90 minuti. Interessante è la tecnologia Dirt Detect, la quale avvisa il robot aspirapolvere della presenza di zone con maggiore concentrazione dello sporco.

Passando invece ai dispositivi mobili troviamo Samsung Galaxy A12 a 149,90 Euro al posto di 179,90 Euro, con chipset Exynos 850 da 2 GHz sotto la scocca assieme a 64 GB di archiviazione espandibile con microSD, 4 GB di RAM e batteria da 5.000 mAh. Il display è un pannello TFT HD+ da 6,5 pollici, mentre lato fotocamera troviamo quad-camera posteriore (48 MP grandangolare + 5 MP ultra-wide + 2 MP profondità + 2 MP macro) e un sensore selfie da 8 MP.

Alternativa più costosa è Samsung Galaxy A52s 5G a 329,90 Euro anziché 469,90 Euro, dotato di schermo Super AMOLED FHD+ da 6,5 pollici con refresh rate fino a 120Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, batteria da 4.500 mAh e comparto fotocamera caratterizzato da quad-camera sul retro (64 MP + 12 MP + 5 MP profondità + 5 MP macro) e sensore anteriore da 32 MP.

Conclude la lista Samsung Galaxy S20 FE a 399 Euro al posto di 669 Euro, dove figura il cuore pulsante Qualcomm Snapdragon 865 5G da 2,8 GHz massimo assieme a batteria da 4.500 mAh, 128 GB di archiviazione interna, 6 GB di RAM, schermo Super AMOLED FHD+ da 120Hz di frequenza di aggiornamento massima e, infine, lente anteriore da 32 MP e tripla fotocamera posteriore con OIS (12 MP grandangolare Dual Pixel + 12 MP ultra-grandangolare + 8 MP teleobiettivo 30x).

Sempre nello stesso volantino potrete trovare anche 5 smart TV 4K DVB-T2 LG in promozione.