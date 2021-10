Volantino Euronics Speciale Informatica: tante offerte su modem router e periferiche PC

Assieme al volantino “Prezzi Bassi” di Euronics lanciato qualche giorno fa, la catena di negozi propone anche il volantino “Speciale Informatica” fino al 27 ottobre 2021. Grazie a questa iniziativa, potrete aggiudicarvi in particolare modem router ad alte prestazioni e periferiche per PC in sconto.

Cominciamo proprio dalle periferiche, tra le quali figura in particolare il mouse Logitech G603 LightSpeed scontato del 35% circa, da 76,90 Euro a 49,90 Euro. Si tratta di un mouse da gaming wireless con sensore HERO, sensibilità di 12.000 DPI, 6 pulsanti programmabili assieme alle macro e interruttore per la gestione delle performance.

Altro mouse del medesimo brand a disposizione è il modello Logitech G Pro X SuperLight, altro mouse da gaming con connessione wireless e dal peso inferiore a 0,63 grammi, sensore HERO 25K e 5 tasti programmabili. Il prezzo a cui viene proposto da Euronics è pari a 129 Euro, contro i 149 Euro di listino. Non manca pure la tastiera Logitech G213 Prodigy, altra periferica da gaming della società svizzera con layout italiano, poggiapolsi, tasti dotati di anti-ghosting e zone di illuminazione RGB personalizzabili. Il prezzo scontato è pari a 49,99 Euro anziché 79,99 Euro.

Passando dunque ai modem router, troviamo ad esempio il TP-Link Archer AC1200 a 69,99 Euro anziché 89,99 Euro, con supporto a velocità fino a 300Mbps (2.4GHz) e 867Mbps (5GHz) grazie alle due bande Wi-Fi combinate e alla porta LAN Gigabit, compatibilità con la telefonia VoIP e Wireless 802.11a/b/g/n/ac. Tra i router in offerta, infine, citiamo il modello D-Link DWR-933 a 89,99 Euro al posto di 129,99 Euro, anch’esso con supporto alla connessione Wireless 802.11a/b/g/n/ac e velocità fino a 300 Mbps 2.4 GHz o 867 Mbps 5 GHz.

