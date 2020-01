Volantino Expert Febbraio 2020. maxi sconti fino al 9/02

Parte oggi da Expert il nuovo volantino di Febbraio 2020, che sarà attivo fino al 9 del prossimo mese. E' battezzato "Maxi Sconti e Mini Rate a tasso zero" e come suggerisce il nome permette non solo di acquistare i prodotti a rate senza interessi, ma anche a prezzi ridotti.

Dal fronte video ed audio, a farla da padrone sono le televisioni. La Sony KD55AG8BAEP da 55 pollici OLED HDR può essere acquistata a 1.599 Euro, per un risparmio di 500 Euro rispetto ai 2.099 Euro di listino. In sconto c'è anche la Samsung QE55Q90RATXZT da 55 pollici QLED Ultra HD 4K, a 1.549 Euro rispetto ai 1.899 Euro precedenti, mentre la Panasonic TX-58GX700E da 58 pollici passa al prezzo di 549 Euro, 200 Euro in meno rispetto ai 749 Euro precedenti, per un risparmio del 26,7%.

Tra gli smartphone in offerta troviamo lo Xiaomi Redmi Note 7 da 64 gigabyte a 159,90 Euro, mentre l'Oppo Reno passa a 349 Euro, per un risparmio di 100 Euro rispetto ai 449 Euro precedenti.

Nel nuovo volantino però è disponibile anche il Surface Go di Microsoft, con 4 gigabyte di RAM, 64 gigabyte di storage, Windows 10 Home come sistema operativo e processore Intel Pentium Gold 4415Y da 2Hz, al prezzo di 399,99 Euro.