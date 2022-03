Volantino Mediaworld: 2 laptop da gaming con scheda video RTX 3060 in offerta

Osservando nel dettaglio le offerte proposte da Mediaworld con il volantino “Il Tuo Tempo è Tech” attivo fino al 20 marzo, notiamo immediatamente la disponibilità di due computer portatili da gaming Acer e MSI con RTX 3060 in offerta. Si tratta chiaramente di occasioni da non perdere, con acquisto effettuabile sia online, sia in negozio.

Procedendo in ordine di prezzo, troviamo innanzitutto il modello Acer Nitro AN515-57-7655 scontato da 1.699 Euro a 1.499 Euro con pagamento effettuabile in 20 rate Tasso Zero da 74,95 Euro. Si tratta di un laptop con GPU NVIDIA GeForce RTX 3060, processore Intel Core i7-11800H da 2,3 GHz base e 4,6 GHz turbo, SSD da 1024 GB e 16 GB di RAM, mentre lo schermo è un LCD Full HD da 15,6 pollici con refresh rate fino a 144Hz.

In alternativa, potrete trovare il modello MSI Katana GF66 a 1.599 Euro anziché 1.899 Euro, anche qui pagabili in 20 rate Tasso Zero. L’unico punto in comune è la scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 3060, mentre il cuore pulsante è il processore Intel Core I7-12700H da 4,7 GHz di frequenza massima. Ad accompagnarlo sono 512 GB di archiviazione in formato SSD e 16 GB di RAM. Lo schermo, infine, è un pannello LCD Full HD sempre da 15,6 pollici e con frequenza di aggiornamento di 144Hz. In entrambi i casi, il sistema operativo installato alla prima accensione è Windows 11 Home.

Sempre nel contesto del volantino “Il Tuo Tempo è Tech” potrete trovare anche un PC desktop Lenovo con RTX 3060 in offerta.